Polícia investiga corpo encontrado dentro de uma casa na Capital

Na manhã deste sábado (22), um homem, de 58 anos foi encontrado morto de casa. O caso aconteceu na Vila Glória, bairro da capital.

De acordo com o registro policial, a vítima morava com outro homem na residência, sendo ele a pessoa que localizou o corpo pela manhã. Ele acionou os bombeiros, que foram até o local e confirmaram a morte. Os agentes militares acionaram a perícia.

A perícia e os polícias da DHPP ( Delegacia Especializada de homicídios e proteção a pessoas ) foram até o local e o delgado da Depac Cepol.

Na casa foi localizado remédios usados pela vítima e o caso foi registrado como morte a esclarecer.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais: