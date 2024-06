PM é arremessado de carro ao colidir com árvore em Aquidauana

Na madrugada deste sábado (22), um grave acidente foi registrado na Rua Oscar Trindade de Barros, Vila Santa Terezinha, em Aquidauana. Segundo informações obtidas pelo Jornal A Princesinha News, um Honda Civic conduzido por um Policial Militar colidiu violentamente contra duas árvores.

O impacto da colisão foi tão intenso que o motorista foi arremessado para fora do veículo, caindo no meio do asfalto. Moradores relataram ao Jornal A Princesinha News que a batida foi audível dentro de suas residências devido à sua intensidade.

O policial foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e levado ao pronto-socorro de Aquidauana. Até o momento, não há informações atualizadas sobre o estado de saúde da vítima. O veículo foi removido do local por um guincho.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais: