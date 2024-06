Jovem morre ao colidir moto em trailer de lanches

Na noite da última sexta-feira (21), um jovem identificado como Ruben Gabriel, de 19 anos, morreu ao colidir a moto que conduzia em um trailer de lanches, e deixou outro motociclista ferido. O caso aconteceu em São Gabriel do Oeste.

Segundo informações do site Idest, três motociclistas estavam na via. Ruben pilotava uma Kawasaki 300 e se envolveu em uma colisão grave com a traseira de um trailer de lanches que seguia na mesma direção. As circunstâncias precisas do acidente estão sob investigação pela polícia.

Um segundo motociclista, também de 19 anos, foi afetado pela colisão e sofreu ferimentos, mas está fora de perigo. O Corpo de Bombeiros prestou assistência aos jovens, porém Ruben Gabriel não resistiu aos ferimentos e faleceu ao dar entrada no hospital.

