Saúde amplia faixa etária da vacinação contra a dengue

O Ministério da Saúde ampliou novamente o público-alvo da vacinação contra a dengue para evitar perdas de estoques de vacinas próximas ao vencimento. Agora, doses com validade até 30 de junho e 31 de julho poderão ser administradas em crianças e adolescentes de 6 a 16 anos, ampliando o alcance além da faixa etária anteriormente estabelecida de 10 a 14 anos.

Em uma nota técnica, o Ministério instrui os estados a priorizarem o remanejamento das doses próximas do vencimento para os municípios que ainda não foram alcançados pela vacinação contra a dengue. Nos estados onde todos os municípios já foram contemplados, as doses poderão ser aplicadas na faixa etária expandida de 6 a 16 anos.

“O Ministério da Saúde ressalta que essa medida é temporária e excepcional, aplicável apenas às vacinas com validade até 30 de junho e 31 de julho de 2024”, declarou em comunicado.

