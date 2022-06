Polícia intercepta R$ 56 milhões de cocaína em caminhão clonado da Energisa

A Polícia Civil, por meio do DRACCO (Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado), prendeu nesta quinta-feira (23), dois suspeitos de clonarem um carro da concessionária de energia de Campo Grande para transportar 508kg de cocaína na rodovia BR-060.

Conforme o registro policial, os supostos traficantes usavam o veículo clonado da empresa ENERGISA para tentar despistar fiscalizações da polícia, no entanto acabaram sendo pegos durante a Operação Hórus, de caráter permanente pela Polícia Civil.

A droga, avaliada em R$ 56 milhões, estava escondida em um compartimento secreto embaixo do veículo. Ambos foram presos e apresentados na delegacia. Acesse também: Conselho de segurança pede reunião com comando do Batalhão de Choque e MPMS