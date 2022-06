Coturno, o coringa do inverno compõe looks chiquérrimos

O inverno chegou e com o ele a moda traz velho aliados que entra e saí estação e o velho coturno nunca perde a majestade.

Ele é confundido com botas e pode ser usado com calças, saias e criar diferentes looks. Coturnos também são populares como vestimenta nas subculturas do gótico, punk, grunge, heavy metal, skinhead, industrial entre outras; no entanto, eles estão se tornando mais e mais mainstream.

Além da moda, em si, muitas pessoas optam por usar coturnos simplesmente devido à durabilidade, conforto e outras utilidades, já que as botas são projetados especificamente para serem confortáveis de usar em uma variedade de mudanças e condições, por longos períodos sem desgaste significativo. Coturnos têm uma vida útil mais longa do que as botas comuns, o que pode dar-lhes uma sensação de vintage. Por essas e outras razões, podem ser comprados em quase todas as cidades de certo tamanho em lojas de excedentes militares, ou em grandes cidades em lojas de produtos específicos para roqueiros ou motociclistas.

Existem inúmeras versões desse calçado, com cores, texturas e estilos diferentes. Cada uma delas pode te ajudar a ousar ainda mais em looks para dias frios, sejam eles com vestidos, saias e calças.

Os coturnos são uma ótima aquisição para fazer agora nesta temporada e usar muito ao longo dos anos. Conheça algumas opções desse tipo de bota, todas perfeitas para você arrasar no Inverno.