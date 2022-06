Projeto prevê piscinões que vão evitar alagamentos em alguns pontos da cidade

A implantação de três piscinões com capacidade para reter mais de 90 milhões de litros de enxurradas vai eliminar pontos de alagamentos nos bairros Nova Campo Grande e Serradinho.

As bacias de retenção estão previstas no projeto de drenagem das obras das Vias Estruturante que tiveram a licitação publicada nesta quinta-feira (23) no Diário Oficial da União.

Serão beneficiados ainda outros quatro bairros – Jardim Santa Emília, São Conrado, Jardim Carioca e Eliane. As três bacias de detenção, os piscinões, serão próximo ao Residencial Nelson Trad, numa área da Infraero e o maior terá capacidade para 53 milhões de litros na rotatória da Avenida Wilson Paes de Barros.

Além dos piscinões, o projeto de drenagem prevê a implantação de 15 km de tubulação e 1,4 km de colchões drenantes. São estruturas de pedra que retém a água e impedem que subam para superfície danificado o pavimento. Na região do Nova Campo Grande, a água brota do lençol freático a 1 metro de profundidade.