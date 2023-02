Polícia identifica assassino de radialista que pode ter morrido por engano

Em entrevista coletiva com a Polícia Nacional do Paraguai nesta quarta-feira (14), o colega de trabalho do radialista assassinado em Pedro Juan Caballero, Rubén Valdez disse acreditar que Alexander Álvarez pode ter sido morto por engano, e que ele seria o alvo.

Segundo o Ponta Porã News, há uma semana os dois trocaram de veículos. Além disso, o comunicador disse que nos últimos meses recebeu ameaças em seu telefone, mas minimizou e alegou ter sido um mal-entendido. Ele revelou que, por sua segurança, usa colete à prova de balas.

Em entrevista à Rádio Monumental 1080 AM, ele garantiu que atualmente produz um documentário sobre as operações policiais, mas que não as considera perigosas, e também alegou não ter "problemas com ninguém".

Com informações do repórter João Gabriel Vilalba