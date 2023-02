Radialista de Pedro Juan Caballero morre após atendado a tiros

O radialista da rádio Urundey FM, Alexander Álvarez Gance foi morto a tiros no início da tarde desta terça-feira (14), na rua Toledo, região do bairro Obrero, em Pedro Juan Caballero (PY).

Segundo Ponta Porã News, atiradores a bordo de uma moto se aproximaram do carro onde a vítima estava e dispararam contra Alex, que chegou a ser socorrido e levado até o Hospital Regional de Pedro Juan, mas não resistiu.

De acordo com a imprensa estrangeira, a rádio que Alexander trabalhava pertence a um Deputado Nacional do Paraguai. O radialista morreu com o uniforme de trabalho.