Polícia Civil prende homem por estupro de vulnerável no Bairro Taquarussu

Durante diligências policiais do GOI (Grupo de Operações e Investigações), prenderam dois homens em Campo Grande, sendo um por mandado de prisão por estupro de vulnerável e outro em flagrante por tráfico de drogas. As prisões foram feitas nesta segunda-feira (13) e são fruto do trabalho investigativo da Polícia Civil.

O primeiro preso, de 48 anos, possuía um mandado de prisão em aberto por esturpo de vulnerável e estava se escondendo em um condomínio residencial no Bairro Taquarussu, Região Sul de Campo Grande.

Já no segundo caso apresentado, um homem que não teve a identidade revelada foi preso em flagrante por tráfico de drogas na Vila Carlota. Com ele os policiais apreenderam 1kg de cocaína e 1,5kg de maconha.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.

Leia Mais: