Jovem é assassinado a tiros em antiga fábrica de Aparecida do Taboado

No último domingo (12), Ivan Freitas da Silva, de 19 anos, foi encontrado morto com um tiro em uma antiga fábrica no município de Aparecida do Taboado, localizado a 431 quilômetros de Campo Grande. O corpo da vítima foi encontrado por populares, que acionaram a Polícia Militar.

Conforme o boletim de ocorrência, não foram encontrados vestígios de violência no corpo de Ivan quando a polícia chegou ao local. Entretanto, quando a Perícia Científica iniciou seus trabalhos, foi constatado um ferimento provocado por arma de fogo, que entrou na região do tríceps do lado esquerdo, atravessou o braço e as costas.

Durante as investigações, a Polícia Civil colheu depoimento de testemunhas que afirmaram ter ouvido barulhos de carro e moto, além de gritos como “desce, desce, para” e ter ouvido um tiro durante a madrugada.

A polícia encontrou um celular que ajudou na identificação da vítima e constatou que se tratava de um rapaz bastante conhecido nos meios policiais pela prática de vários furtos.

Ainda não há informações sobre suspeitos ou motivação para o crime. As investigações continuam para identificar os responsáveis pelo assassinato.