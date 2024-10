Polícia Federal reprime abuso sexual infantil em Coxim

A Polícia Federal (PF) deflagrou, na manhã desta quinta-feira (17), a Operação Rede Limpa XIII, com o objetivo de reprimir crimes de abuso sexual infantojuvenil via internet, em Coxim, cidade a 253 quilômetros de Campo Grande

Conforme informações divulgadas pela PF, durante a ação, um mandado de busca e apreensão foi cumprido no município. No local fora coletados dispositivos eletrônicos relevantes para as investigações, que serão submetidos à perícia para identificar possíveis envolvidos e ampliar as ações de combate à produção, posse e divulgação de conteúdos de abuso sexual infantil.

Ainda conforme a Polícia Federal, a Operação Rede Limpa XIII é parte de um esforço contínuo da PF para desmantelar redes criminosas que operam via internet.

