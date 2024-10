Aparelhos celulares e produtos avaliados em 300 mil reais são apreendidos em Maracaju

Na madrugada desta quarta-feira(16), um veículo com 103 aparelhos de telefone celular; 38 capacetes; 30 patinetes; e, 36 patins foi apreendido pelo DOF (Departamento de Operações de Fronteira) no distrito de Vista Alegre, no município de Maracaju.

A abordagem aconteceu durante um bloqueio realizado para a fiscalização na rodovia MS-164. Durante a vistoria veicular localizou-se os produtos ilegais no interior do veículo e em compartimentos ocultos nas portas. O condutor, 30 anos de idade, apenas informou que foi contratado para fazer o frete dos produtos.

A mercadoria, de origem estrangeira, seguia em um veículo Land Rover Discovery e o condutor não apresentou a documentação legal exigida, para a circulação e o comércio no Brasil.

A ocorrência foi registrada e entregue na Receita Federal em Ponta Porã. O prejuízo estimado ao crime foi de R$ 334 mil.

A ação envolvendo os policiais do DOF aconteceu dentro do Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, parceria da Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) com o MJSP (Ministério da Justiça e Segurança Pública) em parceria com a Operação Ágata Fronteira Oeste, do Ministério da Defesa.

O DOF deixa um número para a população tirar dúvidas, receber reclamações e denúncias pelo telefone 0800 647-6300.

