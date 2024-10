Lula afirma que governo pode banir sites de apostas se regulação não for eficaz

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva declarou nesta quinta-feira (17) que o governo segue monitorando a situação dos sites de apostas no Brasil e que, caso a regulação não seja suficiente para controlar o setor, a solução pode ser proibir as plataformas de apostas online, conhecidas como “bets”. A afirmação foi feita durante entrevista à rádio Metrópoles, da Bahia.

“Vamos ver se a regulação dá conta. Se não der conta, eu acabo. Você não tem controle do povo mais humilde, de criança com celular na mão, não queremos isso”, disse o presidente, destacando a preocupação com o impacto das apostas em pessoas vulneráveis, especialmente jovens e crianças.

No início de outubro, Lula se reuniu com ministros para discutir a regulação dos sites de apostas. A primeira medida adotada pelo governo foi a cobrança de outorgas — uma licença no valor de R$ 30 milhões — para que cada empresa de apostas online possa operar legalmente no país. Atualmente, cerca de 213 empresas atuam no Brasil, e, de acordo com o presidente, aproximadamente 2 mil sites irregulares foram retirados do ar.

“Na semana passada, tive uma reunião com 14 ministérios para discutir as bets, e nós tínhamos uma opção: ou acabava definitivamente ou regulava. Nós optamos pela regulação, e me parece que essa semana mais de 2 mil bets saíram de circulação”, afirmou Lula.

A questão das apostas online tem gerado debates sobre a necessidade de criar regras claras para proteger os usuários, enquanto o governo estuda formas de evitar que esse mercado cause danos sociais.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais