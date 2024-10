Rodada decisiva no Brasileirão: Flamengo enfrenta Fluminense e Corinthians duela com Athletico-PR

A 30ª rodada do Campeonato Brasileiro promete grandes emoções nesta quinta-feira (17), com destaque para o clássico entre Flamengo e Fluminense, marcado para as 19h (horário de Mato Grosso do Sul) no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. Enquanto isso, o Corinthians recebe o Athletico-PR na Neo Química Arena, em São Paulo, em um confronto crucial na luta contra o rebaixamento.

O Flamengo entra em campo defendendo a quarta posição na tabela, com 51 pontos, buscando uma vitória que o mantenha firme na zona de classificação para a Libertadores. Já o Fluminense, 16º colocado com 30 pontos, luta para se afastar da zona de rebaixamento.

A provável escalação rubro-negra para o clássico tem Rossi, Wesley, Fabrício Bruno (Evertton Araújo), Léo Pereira e Alex Sandro; Allan, Léo Ortiz e Alcaraz; Michael (Matheus Gonçalves), Bruno Henrique e Gabriel, sob o comando técnico de Filipe Luís. Enquanto isso, o Tricolor deve iniciar com Fábio; Samuel Xavier, Ignácio, Thiago Santos, Diogo Barbosa; Bernal, Martinelli, Ganso; Lima, Arias (Marquinhos) e Kauã Elias, sob a orientação de Mano Menezes.

Simultaneamente, às 19h, o Corinthians enfrenta o Athletico-PR em um confronto direto na parte inferior da tabela. O Timão, 18º colocado com 29 pontos, precisa desesperadamente de uma vitória para escapar da zona de rebaixamento. Já o Athletico-PR, 15º colocado com 31 pontos, busca se distanciar da parte de baixo da tabela.

A provável escalação alvinegra para o duelo tem Hugo Souza; Fagner, André Ramalho, Cacá e Matheus Bidu; José Martínez, Breno Bidon, André Carrillo e Rodrigo Garro; Memphis Depay (Romero) e Yuri Alberto, comandados por Ramón Díaz.

A rodada 30 do Brasileirão teve início na quarta-feira com vitórias de São Paulo sobre o Vasco por 3 a 0 e empate entre Fortaleza e Atlético-MG em 1 a 1. Na sexta-feira, os confrontos são entre Atlético-GO x Cuiabá, Botafogo x Criciúma e Cruzeiro x Bahia. No sábado, Internacional x Grêmio e Vitória x Bragantino entram em campo, enquanto o domingo encerra com Juventude x Palmeiras.

Os jogos de hoje podem ser acompanhados pelo Premiere, e a expectativa é de jogos decisivos que prometem agitar a tabela do Brasileirão.

