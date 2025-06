Polícia Federal lança Operação Incêndios 2025 para combater queimadas na Amazônia e no Pantanal

A Polícia Federal iniciou nesta quarta-feira (25) a Operação Incêndios 2025, uma ação estratégica de combate aos incêndios florestais no Brasil. O foco principal são as regiões da Amazônia Legal e do Pantanal, onde os crimes ambientais têm aumentado nos últimos anos. Mato Grosso do Sul está entre os primeiros estados a receber a operação.

A ação começa imediatamente nos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, com previsão de expansão para o Acre, Amazonas, Rondônia e Pará nas próximas semanas.

Segundo a Polícia Federal, a operação tem duas frentes principais: prevenção e repressão. O plano tático inclui a instalação de bases avançadas em pontos críticos, envio de equipes especializadas, uso de tecnologia de ponta e geointeligência, além de atuação conjunta com a Força Nacional de Segurança Pública e forças estaduais.

A operação é uma resposta ao aumento dos incêndios florestais e às mudanças climáticas extremas. Em 2024, a Polícia Federal instaurou 138 inquéritos sobre queimadas, quase três vezes mais do que os 46 registros feitos em 2023. Somente em 2025, 42 investigações já foram abertas. As ações no ano passado resultaram em 29 mandados de busca e apreensão, 3 prisões preventivas, 16 prisões em flagrante e ordens judiciais de bloqueio de bens que ultrapassam R$ 400 milhões

Com a Operação Incêndios 2025, a Polícia Federal pretende aumentar sua capacidade de resposta e atuar de forma mais rápida e eficiente em regiões onde os incêndios ameaçam o meio ambiente e a vida das comunidades locais.

A iniciativa faz parte de um esforço maior do governo federal para conter o avanço das queimadas ilegais, muitas vezes ligadas ao desmatamento e à grilagem de terras. A expectativa é que a operação traga resultados concretos já nos próximos meses.

