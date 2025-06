Câmara CG e OAB/MS discutem Projeto que beneficia advocacia e amplia acesso a créditos judiciais

A Câmara Municipal de Campo Grande recebeu nesta quarta-feira (25) representantes da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Mato Grosso do Sul (OAB/MS) para apresentação e debate de proposta legislativa que altera a legislação municipal sobre débitos judiciais de pequeno valor. A reunião contou com a presença do presidente da Casa de Leis, vereador Epaminondas Vicente Neto, o Papy, do presidente da OAB/MS, Bitto Pereira, do conselheiro federal Mansour Elias Karmouche e do vereador autor da proposta, Landmark Rios.

O Projeto de Lei propõe a atualização do artigo 1º da Lei Municipal nº 4.498/2007, elevando para 12 salários mínimos o limite para que débitos reconhecidos judicialmente sejam pagos sem necessidade de precatório. “O objetivo é dar mais celeridade ao cumprimento de sentenças judiciais, desafogando o sistema de precatórios e assegurando justiça de forma mais rápida a quem tem valores a receber do município. É uma medida que também fortalece a advocacia e movimenta a economia local”, justificou Landmark. A medida tem potencial de agilizar o cumprimento das decisões judiciais e favorecer tanto a sociedade quanto os profissionais da advocacia.

“Trata-se de um projeto que vai ser benéfico para a sociedade e também para a advocacia, no tocante aos honorários. Excelente oportunidade que tivemos de debater com a Câmara Municipal de Campo Grande”, afirmou o presidente da OAB/MS, Bitto Pereira.

Já o conselheiro federal da OAB, Mansour Elias Karmouche, reforçou a importância da iniciativa. “Esse é um projeto importantíssimo para a advocacia e para o cidadão campo-grandense. É um trabalho em conjunto da nossa instituição com a Câmara Municipal, presidida pelo vereador Papy, e pudemos debater essa proposta do vereador Landmark que será muito positiva para o segmento”, declarou.

O presidente Papy destacou que a Câmara Municipal está aberta ao diálogo com as instituições e atuará com responsabilidade na análise da matéria. “A proposta será tratada com o devido cuidado. A Casa cumpre seu papel de legislar ouvindo a sociedade e buscando sempre o equilíbrio entre justiça social e responsabilidade fiscal”, afirmou.

A proposta agora segue para análise das comissões permanentes da Câmara Municipal antes de ser apreciada em plenário.

Com informações da Câmara Municipal de Campo Garnde

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram