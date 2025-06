Jovem morre em grave acidente entre moto e ônibus em Ponta Porã

Um grave acidente de trânsito terminou com a morte de um jovem motociclista na noite de segunda-feira (23), em Ponta Porã, cidade que fica na fronteira com o Paraguai, a 313 quilômetros de Campo Grande. Outro rapaz que estava na garupa ficou ferido e foi levado em estado grave ao Hospital Regional.

De acordo com o boletim de ocorrência, o acidente aconteceu na Avenida Belmiro de Albuquerque, na bifurcação com a Rua Lucélia, no bairro Jardim Nova Ponta Porã. A moto, sem placa e com chassi não identificado, bateu em um ônibus que passava pela avenida.

A motocicleta era pilotada por Vagner Rocha Gomes, que estava acompanhado de outro rapaz. Ambos sofreram ferimentos graves e foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros e pelo Samu. Vagner não resistiu e morreu na madrugada dessa terça-feira (24).

O passageiro, que teve uma lesão grave na perna esquerda, contou aos médicos que havia consumido vodka e cocaína antes do acidente. Durante o socorro, a polícia encontrou uma garrafa de pinga presa à cintura dele, como mostram fotos feitas pela Polícia Militar.

O motorista do ônibus fez o teste do bafômetro, que deu negativo. Ele não se feriu e foi liberado após prestar depoimento e entregar os registros do tacógrafo e do etilômetro para as autoridades.

A moto foi apreendida e levada ao pátio do Detran, já que não havia documentos do veículo. Isso dificultou a identificação do condutor, que só foi confirmada posteriormente como sendo Vagner Rocha Gomes. O caso está sendo investigado.

