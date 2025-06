Homem é preso após furtar loja de informática em Dourados

Na tarde de terça-feira (24), um homem foi preso após furtar um celular de uma loja de informática em Dourados, cidade distante 230 quilômetros de Campo Grande. O crime ocorreu na rua Manoel Rasselem, no bairro BNH 4º Plano, e foi registrado pelas câmeras de segurança do estabelecimento.

Conforme o boletim de ocorrência, o suspeito entrou na loja fingindo ser um cliente. Em um momento de distração do atendente, ele pegou um celular que estava exposto no balcão e saiu do local.

Pouco tempo depois, o funcionário percebeu o furto e acionou a polícia. Com base nas imagens do circuito interno, os policiais conseguiram identificar as características do autor e iniciaram buscas pela região.

O homem foi encontrado ainda na mesma rua, pilotando uma motocicleta ao lado da esposa. Durante a abordagem, a mulher reagiu de forma agressiva, chegou a insultar os policiais e também acabou sendo detida, por desacato.

O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário)

