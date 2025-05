Polícia Federal deflagra Operação Terceiro Milênio contra distribuição de cédulas falsas em Corumbá

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quarta-feira (14), a Operação Terceiro Milênio, que investiga um esquema de comercialização e distribuição de cédulas falsas na cidade de Corumbá, no Mato Grosso do Sul. A investigação aponta que as notas falsificadas teriam sido adquiridas em Campo Grande e repassadas em estabelecimentos e comércios de Corumbá ao longo de 2024.

Durante a ação, foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão, que resultaram na apreensão de celulares e mídias digitais. O material recolhido será submetido à perícia técnica e posterior análise, com o objetivo de identificar outras pessoas possivelmente envolvidas na rede criminosa e interromper a circulação de dinheiro falso no estado.

Segundo a Polícia Federal, as diligências fazem parte de um esforço para reprimir crimes contra a fé pública, especialmente em regiões de fronteira como Corumbá, onde o uso de cédulas falsas representa um risco significativo para o comércio e a população local.

As investigações continuam em andamento, e os nomes dos investigados não foram divulgados para não comprometer o andamento das apurações. A Polícia Federal reforça que a colaboração da população, por meio de denúncias, é fundamental para combater crimes desse tipo.

A introdução de notas falsas no mercado é crime previsto no Código Penal e pode resultar em pena de até 12 anos de reclusão. A PF alerta comerciantes e consumidores a redobrarem a atenção ao manusear dinheiro em espécie e a procurarem as autoridades em caso de suspeita.

