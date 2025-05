Águas Guariroba participa da campanha Aquece MS

A campanha Aquece MS 2025 encerrou a etapa de arrecadação de agasalhos neste sábado (10) com o Dia D, no estacionamento do Comper Itanhangá. A Águas Guariroba, parceira na iniciativa, participou do evento com arrecadação de agasalhos, distribuição de água e a presença da mascote Guaribinha.

No estilo drive-thru, a população pode deixar doações sem precisar descer do veículo. A equipe do CMO (Comando Militar do Oeste) e do Rotary Club realizava a recepção das doações.

“Uma parceria com empresas que visam entregar para Campo Grande, além de um serviço. Entregar também um pouco de calor nesse frio que vai chegando. O Aquece MS é uma campanha que já participamos há três anos com objetivo de deixar o inverno de algumas pessoas mais aquecido e mais acolhedor”, comentou Gabriel Buim, diretor-presidente da Águas Guariroba que participou da ação do Dia D.

Esse é o 13º ano que o Aquece MS é realizado e agora a próxima etapa será executada pelo CMO, que fará a triagem das peças doadas.

“A Águas Guariroba é um dos parceiros que fazem esse projeto acontecer. A importância de nos unirmos e fazer todo esse levante de doações é mostrar que conseguimos unir forças e deixar cada ano o Aquece MS maior e chegar cada vez em mais lares”, disse Eloisa Lampugnani, coordenadora de produtos publicitários da TV Morena.

Neste ano o público participou do Aquece MS entregando seus agasalhos nos pontos de arrecadação da Águas Guariroba, localizados na Loja de Atendimento Central, na Sede Administrativa e na Loja de Atendimento na Moreninhas.

