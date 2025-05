Mulher é presa por homicídio triplamente qualificado e participação em facção criminosa, em Três Lagoas

Uma mulher de 47 anos foi presa nessa terça-feira (13) em Três Lagoas, a 327 quilômetros de Campo Grande, para cumprir pena de 21 anos e 6 meses de prisão. Ela foi condenada por homicídio triplamente qualificado e por participação em organização criminosa.

O crime ocorreu em 2017, quando a condenada, junto a outros nove integrantes de uma facção criminosa, planejou o sequestro e o assassinato de um jovem de 20 anos. A motivação do crime, segundo a investigação, foi um roubo cometido pela vítima contra a filha da autora.

A mulher teria solicitado o apoio dos demais membros da facção, que sequestraram o jovem e o levaram até uma residência, onde ele foi morto por esgorjamento, provocado por corte profundo no pescoço.

Durante o julgamento, os dez envolvidos foram submetidos ao Tribunal do Júri e considerados culpados pelos jurados. A mulher recebeu a sentença de 21 anos e 6 meses de reclusão.

Com a expedição do mandado pela Vara do Juiz de Garantias do Tribunal do Júri e Execução Penal da Comarca de Três Lagoas, as equipes da SIG e do NRI iniciaram diligências para localizar a condenada, que estava em sua residência.

Após ser levada para a sede da SIG e passar por exame de corpo de delito, a mulher será encaminhada ao Estabelecimento Penal Feminino de Três Lagoas, onde iniciará o cumprimento da pena.