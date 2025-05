Chaveiro é preso com quase 56 quilos de cocaína escondidos em fundo falso de carro na BR-163

Um chaveiro de 62 anos, identificado como Donizete Gabriel dos Reis, foi preso na noite desta segunda-feira (13) após ser flagrado transportando 55,9 quilos de cocaína escondidos em um fundo falso no assoalho de um carro. A abordagem ocorreu durante fiscalização de rotina da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na BR-163, nas proximidades do trevo da Embrapa, em Dourados — a 251 quilômetros de Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência, Donizete dirigia um Mercedes-Benz B 200 com placas de Foz do Iguaçu (PR) e foi parado após realizar uma ultrapassagem em faixa contínua, o que motivou a abordagem dos policiais.

Durante a fiscalização, o comportamento do motorista levantou suspeitas. Ele apresentou informações contraditórias sobre a origem e o destino da viagem. Inicialmente, afirmou ter vindo de Miranda, mas depois mudou a versão, dizendo que havia saído de Corumbá. A incoerência nas declarações levou os agentes a encaminharem o veículo até a base operacional da PRF em Dourados para uma vistoria mais detalhada.

No local, os policiais descobriram a droga escondida em um compartimento secreto sob o assoalho do carro. Questionado, Donizete confessou que havia sido contratado para transportar a cocaína até Cascavel, no Paraná, e que receberia R$ 30 mil pelo serviço.

Residente em Ribeirão Preto, interior de São Paulo, o suspeito alegou que trabalha como chaveiro e que pegou a droga em Corumbá, cidade localizada a 428 quilômetros da capital sul-mato-grossense.

Donizete, o veículo e a droga foram encaminhados à Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira (Defron), em Dourados, onde ele permanece à disposição da Justiça. A polícia segue investigando o caso para identificar outros possíveis envolvidos na rota do tráfico.

