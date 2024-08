Polícia Federal apreende mercadorias contrabandeadas em Ponta Porã

A Polícia Federal (PF) prendeu, na terça-feira (6), dois homens e uma mulher por contrabando e apreendeu aproximadamente 600 pacotes de cigarros, centenas de cigarros eletrônicos e pneus de origem estrangeira, em Ponta Porã, na fronteira com o Paraguai.

Conforme informações fornecidas pela Polícia Federal, a ação aconteceu durante atividade de rotina na rodovia MS-164, onde policiais federais abordaram dois veículos de passeio que transportavam a mercadoria estrangeira sem a devida documentação de importação.

Os envolvidos foram conduzidos à Delegacia de Polícia Federal de Ponta Porã e presos em flagrante pelo crime de contrabando. Após consultas, foi constatado que os autores respondem a diversos processos administrativo por contrabando junto à Receita Federal do Brasil.

Ainda conforme a PF, esta ação faz parte da operação Creta II, que tem o objetivo de fortalecer a atuação da Polícia Federal na faixa de fronteira do Brasil com o Paraguai, combatendo os crimes de contrabando, descaminho e falsificações.

