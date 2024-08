Presidente da FCDL-MS se reúne com deputado Renato Câmara para o apoio e fortalecimento do varejo

“O nosso setor representa muito da economia do Estado e precisa desse olhar”, disse Inês Santiago

A presidente da FCDL-MS (Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas de Mato Grosso do Sul), Dra. Inês Santiago, se reuniu nessa terça-feira (6), com o deputado estadual Renato Câmara para discutir as demandas do setor de varejo.

Foram apresentadas pautas como: apoio as causas do varejo, representatividade política do setor, acesso do setor aos benefícios trazidos pela Rota Bioceânica, o novo modelo de mercado digital para o varejo, entre outras pautas.

“Vamos construir grande. Precisamos efetivamente dessa força parlamentar. As pautas que discutimos foram muito significativas. O nosso setor precisa desse olhar, é muito pulverizado e por isso mesmo tão importante para a economia sul-mato-grossense. Contudo, queremos concentrar as demandas e buscar esse apoio de extrema importância para seu melhor desenvolvimento. Vamos avançar ”, destacou Inês.

Renato Câmara reconhece a importância de fazer parte deste movimento. “O setor de varejo é muito importante, significativo no nosso Estado e que precisa ter um foco, uma luz das políticas públicas para ser parceiro desse setor. E que nós, juntos, possamos desenvolver ações para melhorar o setor varejista no nosso Estado. Nós iremos construir ações com a Assembleia Legislativa para poder dar resultado para os varejistas”, pontuou.

Na ocasião, a representante da Federação também entregou o Termômetro do Varejo, que contém detalhes sobre geração de emprego, inflação, exportação, vendas, entre outros temas da economia do Estado. Veja:

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebooke Instagram