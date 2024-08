Correios abrem inscrições para concurso com 33 vagas e salários de até R$ 6,8 mil; veja como participar

São 33 vagas disponíveis para a área de medicina e segurança do trabalho

Estão abertas as inscrições para o concurso público dos Correios. As inscrições começam hoje e vão até o dia 08 de setembro.

São 33 vagas disponíveis para a área de medicina e segurança do trabalho, no nível médio, com salário inicial de R$ 3.672,84.

E níveis superiores, para os cargos de enfermeiro do trabalho júnior, com salário inicial de R$ 6.583,54, engenheiro de segurança do trabalho júnior e médico do trabalho júnior, ambos com remuneração de R$ 6.872,48.

A aplicação das provas está prevista para o dia 13 de outubro e a divulgação do resultado final para o dia 20 de novembro.

As inscrições podem ser feitas no site Instituto Americano de Desenvolvimento (Iades).

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.