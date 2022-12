Chegou a estrela da festa! Veja dicas de como preparar o peru de Natal

Finalmente estamos em dezembro, mês que muitos esperam devido as férias e pelas comemorações de fim de ano. Pensando nisso O Estado Online preparou um especial de um mês com receitas exclusivas para as festas de natal. E melhor: toda a receita trará uma indicação de filme, para que o leitor entre completamente no clima natalino. Boas festas!

A tradição de servir peru no natal foi importada dos Estados Unidos. Por lá, a ave é o prato principal do Dia de Ações de Graça, celebrado toda 4ª quinta-feira de novembro. O peru, ave natural da América do Norte, era consumido pelos índios que habitavam o território. Com o tempo, os colonos começaram a saborear essa carne em banquetes fartos, especialmente por causa do tamanho.

Existe uma hipótese de que o peru de natal se tornou um prato comemorativo em 1621, quando a ave foi servida para celebrar a colheita. Por ter uma grande quantidade de carne, o peru é o símbolo da fartura. No Brasil, existe um outro tipo de ave que tenta ocupar o lugar do peru nas festas de final de ano: o chester. Trata-se de um frango com grande quantidade de carne, criado pela Perdigão no final da década de 70.

Ingredientes:

1 peru de 3 quilos

3 xícaras (chá) de vinho branco seco

1 litro de água

6 dentes de alho (amassados)

1 cebola picadinha

Ervas frescas à gosto (alecrim, manjericão, sálvia, salsa e tomilho, por exemplo)

Suco de 1 laranja

5 folhas de louro

2 talos de salsão cortado em rodelas

Pimenta-do-reino

Sal à gosto

Modo de Preparo:

Preparação

Após descongelar o peru, lave com água corrente e retire os miúdos se tiver. Escorra o liquido interno do peru e seque-o. Com delicadeza, use as mãos para desprender a pele do peru e aplique manteiga nessa cavidade.

Deixe o peru de molho em um recipiente com água limpa por 10 minutos. Após esse tempo, lave a ave em água corrente de novo. Por fim, seque o peru com um pano limpo.

Temperar

Em um recipiente grande, coloque os ingredientes líquidos (a água, o suco de laranja e o vinho). Junte os demais temperos à marinada, ou seja, as ervas frescas, o alho, o salsão, o louro, a cebola, a pimenta-do-reino e o sal. Coloque o peru na marinada, cubra o recipiente com papel alumínio e leve para a geladeira. Aguarde o período de 12 horas, pois os temperos precisam penetrar na carne.

Quando a marinada completar 6 horas, lembre-se de virar a carne, pois assim o tempero fixa por igual dos dois lados da carne. Pouco antes de colocar o peru no forno, tenha o cuidado de deixar a carne em temperatura ambiente por meia hora. No caso de uma ave pré-temperada, não exagere na quantidade de sal. Além disso, colocar sal em excesso na marinada pode levar à desidratação da carne.

Para assar

O peru é uma carne que contém pouca gordura e que fica seca com facilidade. A recomendação é passar 100 gramas de manteiga por toda a ave, com um pincel culinário, com cuidado para não rasgar a pele. Depois de untar , use um garfo para fazer furos nas coxas e peito da ave, e amarre usando barbante culinário, caso seja um peru de natal recheado.

O tempo de forno varia conforme o tamanho do peru. É possível contar o tempo médio de uma hora para cada quilo: uma ave com três quilos leva três horas para assar em forno pré-aquecido à 180ºC.

A cada 30 minutos de forno, tenha o cuidado de retirar o papel-alumínio e regar o peru com a marinada. Dessa forma, a carne adquire suculência e não corre o risco de ressecar. Retoque a camada de manteiga para garantir a crocância da pele. Cubra com papel alumínio novamente antes de colocar o peru de volta no forno. Cerca de 20 minutos antes de concluir o tempo de forno, remova o papel-alumínio completamente e aumente a temperatura para 220°C. Ao fazer isso, você deixa o peru douradinho e mais bonito.

Receita por Casa e Festa.

Filme de hoje: Meninas Malvadas (Mark Waters, 2004)

Cady Heron (Lindsay Lohan) é uma garota que cresceu na África e sempre estudou em casa, nunca tendo ido a uma escola. Após retornar aos Estados Unidos com seus pais, ela se prepara para iniciar sua vida de estudante, se matriculando em uma escola pública. Logo Cady percebe como a língua venenosa de suas novas colegas pode prejudicar sua vida e, para piorar ainda mais sua situação, Cady se apaixona pelo garoto errado.

