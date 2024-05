Polícia encontra sete estabelecimentos comerciais praticando furto de energia elétrica em ivinhema

A Polícia Civil, por meio da Seção de Investigações Gerais-SIG e Perícia Criminal de Nova Andradina, com apoio da Energisa, identificou possível subtração indevida de energia elétrica.

As diligências se concentraram em sete estabelecimentos comerciais de Ivinhema-MS, sendo que em todos os locais foram constatados – tanto pelos peritos criminais, como pelos técnicos da Energisa – adulterações nos medidores de energia elétrica, que culminavam na redução real da marcação do consumo.

Os empresários foram conduzidos à Delegacia da Polícia Civil e responderão pelos crimes de furto qualificado mediante fraude ou estelionato, a depender da espécie de adulteração apresentada em seus respectivos medidores de energia elétrica. Ao total, estima-se o prejuízo em torno de R$ 200 mil.

A Polícia Civil salienta a importância da participação da comunidade no combate ao crime, motivo pelo qual reforça que as denúncias anônimas poderão ser feitas pelo telefone: (67) 99208-9491, garantindo-se o sigilo dos denunciantes.

