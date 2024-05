Prefeitura publica resultado de empresa responsável por locação de 10 novas ambulâncias

Nesta quarta-feira (22), foi publicada em edição do Diário Oficial do município (Diogrande) a homologação do processo de locação de viaturas para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

Conforme a publicação, a empresa A & G Serviços Médicos LTDA ficará responsável pelo fornecimento dos veículos. O processo prevê a disponibilização de 10 ambulâncias com investimento previsto de aproximadamente R$ 1,9 milhão.

Após a assinatura do contrato, a empresa tem 60 dias para entrega das viaturas. Com as 10 novas viaturas será possível fazer a renovação de 100% da frota.

O município é habilitado no Ministério da Saúde a ter 14 viaturas, sendo 4 USAs e 10 USBs. O serviço ainda conta com duas “motolâncias” e uma Viatura de Intervenção Rápida (VIR).

Em média, o serviço recebe 20 mil ligações e realiza 4 mil atendimentos por mês dos mais variados níveis de complexidade, entre eles acidentes de trânsito, emergências clínicas e remoção e transporte interhospitalar de pacientes.

Com informações PMCG