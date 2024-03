DEFRON e Polícia de Ivinhema realizam apreensão de drogas em operação

Na madrugada de quarta-feira (6), uma operação conjunta entre a Delegacia de Repressão aos Crimes de Fronteira (DEFRON) e a Delegacia de Ivinhema resultou na apreensão de uma carga milionária de entorpecentes na BR-376, entre os municípios de Dourados e Ivinhema, região sul do Estado. A ação faz parte da operação Protetor, coordenada pelo Ministério de Justiça e Segurança Pública.

A investigação teve início após a DEFRON receber informações sobre um grupo criminoso que planejava transportar uma grande quantidade de cocaína em um caminhão vermelho, proveniente da região de fronteira. Os policiais passaram a monitorar as rodovias e estradas vicinais, buscando identificar veículos suspeitos com as características fornecidas.

Na noite do dia 05 de março, os policiais identificaram um caminhão que correspondia às descrições fornecidas, seguindo em alta velocidade de Dourados em direção ao Distrito de Indápolis. O veículo aparentava estar com pneu estourado e os trucks de carga elevados, indicando que estava sem carga. Os policiais iniciaram a perseguição, mas o motorista, possivelmente orientado por “batedores”, conseguiu evadir-se da rodovia.

Em resposta, a Delegacia de Ivinhema foi acionada para posicionar-se na BR-376, em frente a um laticínio, a fim de bloquear o caminho do veículo alvo da operação. Simultaneamente, uma equipe da DEFRON dirigiu-se ao bloqueio policial em andamento.

Por volta da 01h30min de quarta-feira, o caminhão foi abordado. O motorista, um homem de 40 anos, apresentou respostas confusas e nervosismo ao ser indagado sobre os motivos da viagem. Ao ser questionado sobre o transporte de drogas, confessou o crime.

Na cabine do caminhão, os policiais encontraram 248 tabletes de cocaína, pesando aproximadamente 273,55kg, e 38 tabletes de crack, pesando aproximadamente 84,9kg. O motorista recebeu voz de prisão por tráfico de drogas e foi encaminhado às autoridades competentes. Além das substâncias ilícitas, o caminhão utilizado no transporte também foi apreendido.

Com informações da Polícia Civil.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais: