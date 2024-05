Carga milionária de celulares é apreendida em Dourados

A Polícia Civil, por intermédio da Delegacia de Repressão aos Crimes de Fronteira-DEFRON, apreendeu na última segunda-feira, 20/05, uma carga milionária de aparelhos de telefone celular, no município de Dourados-MS. A apreensão foi feita na Rua Jaime Candido Lobo, no Conjunto Habitacional Izidro Pedroso.

A ação faz parte da Operação Protetor, desenvolvida pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, em parceria com o Estado do Mato Grosso do Sul. Foram apreendidas 143 caixas contendo aparelhos celulares e duas caixas contendo MacBooks. Um homem de 34 anos e outro de 24 foram conduzidos para a delegacia, por contrabando e descaminho.

Segundo apurado, a DEFRON informações de que na residência havia intensa movimentação de veículos e passaram a monitorar o local. Em dado momento, o morador, um homem de 34 anos, abriu o portão e foi abordado pelos policiais. Ele prontamente franqueou o acesso e informou que estava alugando a edícula para um indivíduo que estava naquele momento mexendo com caixas e embalando produtos.

Os policiais foram até o fundo da casa e visualizaram o homem de 24 anos embalando aparelhos celular em caixas de papelão destinadas ao acondicionamento de alimentos congelados. O volume de caixas era muito grande, sendo que havia fardos fechados das citadas caixas, denotando que no local havia grande movimentação de eletrônicos, que seriam destinados a outros Estados do país.

Diante dos fatos, o homem de 24 anos e o proprietário da residência, foram conduzidos para a sede da DEFRON, município de Dourados-MS, para a lavratura dos procedimentos legais. No total foram apreendidos 143 caixas contendo mais de três mil aparelhos celulares, e duas caixas contendo MacBooks, material avaliado em cerca de R$ 3 milhões.

Os autores foram encaminhados para a unidade da Polícia Federal em Dourados, onde foram autuados em flagrante pelo crime de descaminho.

Serviço – A DEFRON mantém um canal aberto direto com o cidadão para tirar dúvidas e receber denúncias, através do telefone (67) 99208-8808. Não precisa se identificar e a ligação ou mensagem serão mantidas em absoluto sigilo. O serviço funciona 24 horas por dia, sete dias por semana.

Com informações da Depac.

Leia Mais

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram