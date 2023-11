Polícia encontra corpo de homem morto por ciúmes enterrado em residência

A Polícia Civil, por intermédio da DHPP (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Homicídios e Proteção à Pessoa) encontrou na noite de segunda-feira (20), o corpo de Wagner Vicente Pereira da Silva, 30, enterrado nos fundos de uma casa na Rua dos Barbosas, no bairro Amambaí, em Campo Grande.

O corpo foi encontrado com os pés amarrados e a cabeça encoberta com uma fronha. O homicídio teria ocorrido no começo da noite de domingo (19), e foi descoberto ontem, após um familiar de um dos autores desconfiar que algo de errado tivesse acontecido e procurado a delegacia.

Segundo apurado, quatro pessoas estão envolvidas no homicídio e três já foram presas pela Polícia Civil, sendo dois por homicídio e ocultação de cadáver e uma por ocultação.. O quarto envolvido encontra-se foragido, mas já teve a prisão preventiva representada.

Conforme as investigações, a vítima e um dos autores mantinham relacionamento amoroso há mais de um ano, inclusive, chegando a conviver maritalmente por um período. Já a autora mulher, é vizinha deles e auxiliou intelectualmente na ocultação de cadáver.

A motivação primária foi ciúmes, pois a vítima recebeu mensagens de celular de outro homem e iria encontrá-lo na noite do homicídio.

Contudo, a investigação está apurando que o trio de homicidas planejou a morte da vítima com antecedência e até fez o buraco antes da execução do crime.

No local foram apreendidos: cal, areia, pedra e cimento, que seriam utilizados para concretar o local onde a vítima foi enterrada, além de faca, fio, cabo e a fronha ensanguentada que estava na cabeça da vítima.