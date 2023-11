“Ele morreu fazendo o que mais gostava” diz primo de jovem morto em viagem ao RJ

O jovem Gabriel Mongenot, de 25 anos, morto durante viagem para show da cantora Taylor Swift, está sendo velado nesse exato momento na Pax Mundial, localizado na avenida Ernesto Geisel em frente ao Horto Florestal. O cortejo, apesar de discreto, está aberto ao público e a imprensa. Além de familiares e amigos, membros do governo de Campo Grande compareceram para prestar homenagens. O sepultamento está previsto para a tarde de hoje às 16h no cemitério Santo Antônio.

Na cerimônia de despedida de Gabriel, o Secretário Municipal de Saúde, Sandro Benites, compareceu ao local para prestar as suas condolências à família. É previsto que a prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes, também compareça ao local para prestar suas homenagens em respeito e consideração a família da vítima, principalmente a mãe do rapaz, Inês Mongenot, que é secretária-adjunta da Secretaria de Assistência Social (SAS) de Campo Grande.

Apesar de ainda não ter chegado ao local do cortejo, a prefeita se solidarizou falando sobre Gabriel em um outro compromisso em que ela esteve durante a manhã:

“É um dia muito difícil para nós, um momento de luto na nossa cidade. Nossa secretária Inês, uma mulher guerreira, que no incidente no Mandela esteve conosco todos os dias trabalhando. Gabriel ligava para ela de hora em hora dizendo ‘mãe, sai da comunidade, que é perigoso’. A gente fica abalado, é um dia de muito pesar. Era um jovem muito promissor, fazia faculdade de medicina na UEMS, deixou para fazer Engenharia Espacial, era estudioso e dedicado.”, disse a prefeita.

Guilherme Mongenot, primo de Gabriel, disse que o jovem era um garoto alegre, bem reservado e que gostava de viajar. O rapaz também planejeva essa viagem a mais de um ano e era muito fã da cantora Taylor Swift.

“Ele morreu fazendo o que mais gostava de fazer que era viajar e ir nesses shows.”, disse o primo.

Gabriel Mongenot foi morto na madrugada do último domingo (19) durante a sua viagem ao Rio de Janeiro para o show da cantora Taylor Swift. O rapaz foi vítima de latrocínio, roubo seguido de morte, enquanto estava na praia de Copacabana com alguns amigos. Gabriel levou 23 facadas e os suspeitos fugiram, mas foram capturados pela polícia pouco tempo depois. Anderson Henriques Brandão e Alan Ananias Cavalcante, acusados do crime, tinham sido soltos 12h antes do assassinato e já tinham ficha criminal de roubo, homicídio e outros crimes. Um terceiro suspeito está foragido.

Com informações do repórter João Gabriel Vilalba.

