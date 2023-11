Procon encontra produtos que aumentaram de preço durante Black Friday

Com a chegada da tão aguardada Black Friday, a Subsecretária de Proteção e Defesa do Consumidor de Campo Grande realizou, em um período de 5 semanas, uma pesquisa de preços de 10 produtos em lojas virtuais, a fim de fornecer informações valiosas aos consumidores e evitar armadilhas durante as promoções.

Os resultados obtidos revelaram variações significativas de preços em diferentes estabelecimentos. Dentre os produtos, 31,5% tiveram uma alta no preço, porcentagem variando de 0,1% a 48,2%. E 44,3% tiveram uma baixa no preço, ou seja, um desconto que variou entre -0,4% a -45,1%.

A maior variação que apresentou alta no preço foi de 48,2% no produto Televisão Smart, marca LG, modelo Smart TV “50” LG 4K LG 4K NanoCell 50NANO75, HDMI 2.0, sendo que o preço pesquisado nas datas entre 16 e 19 de outubro foi de R$ 1.997,17 e subiu para R$ 2.959,89 entre os dias 13 e 16 de novembro na Americanas.

Seguida pela variação de 45,4% no produto geladeira, marca Panasonic, modelo BT41W Frost Free 387L, em uma outra loja. O preço na primeira semana da pesquisa foi de R$ 2.699,00 e subiu na última semana para R$ 3.923,99.

Logo após vem a variação de 44,5% o produto ar-condicionado de marca LG e modelo Split Hw Dual Inverter Voice LG 9000 Btus Frio 220V Monofásico S4NQ09AA31BE.B2GAMZ.

No site de um dos estabelecimentos acompanhados, o valor entre as datas 16 a 19 de outubro foi de R$ 2.374,05 e com elevação para R$ 3.430,77 entre as datas 13 a 16 de novembro.

Em relação a variação negativa desconto no preço chegou a -45,1% no produto air fryer, marca Black + Decker, modelo Fritadeira Sem Óleo Elétrica Air Fryer Black Decker Afm 5L, que em um dos sites monitorados o preço de R$ 799,00 nas datas 16 a 19 de outubro baixou para R$ 439,34 na última semana pesquisada.

Observou-se ainda outra queda expressiva de -44,4% no produto liquidificador marca Oster, modelo 1400 Oliq610 3,2L Preto com Jarra de Plástico 220V, onde o preço era de R$ 461,98 na primeira semana pesquisada e caiu para R$ 256,76, na última semana.

Seguido pela variação de -23,5% no valor no produto ventilador, marca Arno, modelo Ventilador de Mesa 40cm Arno VD40 Ultra Silence Force Desmontável de 127V, onde preço estava em R$ 352,77 nas primeiras datas pesquisadas entre 16 a 19 de outubro e caiu para R$ 269,99 nas datas 13 a 16 de novembro.

Alguns produtos apresentaram descontos reais antes da Black Friday. A pesquisa completa com os locais e valores você encontra AQUI para que os consumidores façam escolhas mais conscientes e evitem possíveis fraudes.

