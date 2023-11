TCE-MS divulga regras e data para verificação dos locais de aplicação das provas de concurso

O Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul publicou nesta terça-feira (21), no Diário Oficial Eletrônico – Edição Extra n. 3592, que a partir do próximo dia 24 de novembro, os locais de aplicação da prova escrita objetiva e das provas escritas discursivas, referentes ao concurso público para o cargo de Procurador de Contas Substituto do Ministério Público de Contas (MPC-MS), vão estar disponíveis para consulta, no link abaixo:

A publicação destaca que a prova escrita objetiva (P1) será aplicada no dia 3 de dezembro de 2023, e terá a duração de 5 horas, iniciando impreterivelmente às 7 horas e 30 minutos (horário local).

As provas escritas discursivas (P2 e P3) também terão serão aplicadas no dia 3 de dezembro de 2023, com duração de 5 horas, e serão iniciadas no período vespertino, às 14 horas e 30 minutos (horário local).

Entre as informações pontuadas para o dia da prova, o participante deverá estar atento as seguintes regras: Será eliminado do concurso o candidato que, durante a realização das provas, for surpreendido portando: a) aparelhos eletrônicos, tais como wearable tech, máquinas calculadoras, agendas eletrônicas e(ou) similares, telefones celulares, smartphones, tablets, ipods®, gravadores, pen drive, mp3 player e(ou) similar, relógio de qualquer espécie, alarmes, chaves com alarme ou com qualquer outro componente eletrônico, fones de ouvido e (ou) qualquer transmissor, gravador e (ou) receptor de dados, imagens, vídeos e mensagens etc.

