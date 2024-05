Polícia desmantela ponto de tráfico de drogas e receptação de produtos de furto em Campo Grande

A Polícia Civil, por meio da 6ª Delegacia de Polícia, desmantelou um ponto de tráfico de drogas e receptação de produtos de furto, em Campo Grande. A ação policial foi deflagrada após uma denúncia anônima, seguida de diligências e abordagens a usuários de entorpecentes, que confirmaram as atividades ilícitas no local. A perícia também foi acionada para verificar o furto de energia e água.

Com base nas informações e provas coletadas, a equipe do Setor de Investigações Gerais (SIG) da 6ª Delegacia realizou a operação no local, na última quinta-feira (23). O ponto de tráfico e receptação estava localizado em um comércio de reciclagem no Bairro Tarumã.

Como resultado da operação, foram presos o proprietário do local, pelo crime de furto de energia, furto simples, receptação qualificada, tráfico de drogas e associação ao tráfico, e um segundo indivíduo por tráfico de drogas e associação ao tráfico.

Com informações da Assessoria de Comunicação da Polícia Civil.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais: