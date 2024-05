Jovem é presa após agredir segurança e portar arma em boate da Capital

Uma jovem de 26 anos, foi presa na madrugada deste sábado(25) após agredir uma segurança e tentar sair sem pagar de uma casa de shows sertaneja, localizada na Avenida Afonso Pena, em Campo Grande. O incidente ocorreu por volta das 5h40, quando a Polícia Militar foi acionada pelos seguranças do local.

Segundo o boletim de ocorrência, a jovem estava armada com um revólver calibre 357, porém sem munições. O amigo dela, de 32 anos, também foi preso por desacato. Os seguranças relataram que moça tentou deixar a boate sem pagar. Ao ser impedida por um dos funcionários, que colocou o braço à sua frente, ela o agrediu com socos no peito e no rosto. Em seguida, ela deixou o local, mas retornou pouco tempo depois, visivelmente alterada e portando a arma de fogo.

Ao tentar entrar novamente na boate, os seguranças conseguiram desarmá-la e algemá-la até a chegada da polícia. No entanto, a moça conseguiu se soltar e voltou a agredir os funcionários. Quando os policiais chegaram, encontraram os seguranças tentando imobilizá-la. A jovem continuou resistindo e foi algemada e colocada na viatura após os militares conseguirem contê-la.

Durante a confusão, o amigo passou a xingar os policiais, chamando-os de covardes. Ele também foi detido por desacato e tentou fugir, mas foi imobilizado e levado junto com a jovem para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

O rapaz, que se identificou como psiquiatra, afirmou que iria pedir ajuda à sua irmã, que trabalha com um desembargador do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul. Já a jovem, que disse ser dentista, foi levada ao posto de saúde do Tiradentes para tratar escoriações e um inchaço na cabeça.

O caso foi registrado como desacato e porte ilegal de arma de uso restrito. O dono da boate, empresário Sérgio Longo, informou que possui as mesmas informações relatadas à reportagem. O estabelecimento não se manifestou oficialmente sobre o incidente até o momento. O caso segue sob investigação.

