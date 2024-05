CTG Tropeiros da Querência encerra coleta doações para o Rio Grande do Sul e agradece a solidariedade

O Centro de Tradições Gaúchas (CTG) Tropeiros da Querência, de Campo Grande, anunciou o encerramento da coleta de mantimentos para o Rio Grande do Sul, estado impactado pelas fortes chuvas nas últimas semanas. Por meio das redes sociais, o CTG comunicou o fim da ação neste sábado, depois de 20 dias de mobilização intensa.

Durante esse período, o CTG conseguiu enviar 51 carretas com doações destinadas aos gaúchos afetados pela tragédia. A instituição agora solicita que as futuras doações e trabalhos voluntários sejam direcionados à Defesa Civil de Campo Grande, com o novo ponto de coleta localizado no Albano Franco.

Na mensagem divulgada, o CTG expressou sua gratidão a todos os voluntários e doadores que contribuíram para a causa. “Temos imensa gratidão por todo esse trabalho de cada voluntário e doador em prol de uma ajuda maior, que é nossa causa pela tragédia no estado do Rio Grande do Sul”, disse o comunicado.

Além disso, o CTG esclareceu que, a partir desta semana, qualquer contribuição deve ser entregue à Defesa Civil de Campo Grande. “Após completar 51 carretas destinadas ao RS, 20 dias de ação em ajuda aos nossos irmãos gaúchos, comunicamos que a partir dessa semana pedimos que direcionem as doações e trabalhos voluntários à Defesa Civil de Campo Grande. Hoje, o ponto de coleta encontra-se no Albano Franco”.

O novo ponto de coleta no Albano Franco está localizado na Av. Mato Grosso, Nº 5017, no bairro Carandá Bosque. A Defesa Civil de Campo Grande continuará o trabalho de receber e organizar as doações para serem enviadas às áreas necessitadas.

A ação do CTG Tropeiros da Querência destaca a solidariedade da comunidade de Campo Grande e a capacidade de mobilização em momentos de crise. A resposta rápida e eficiente às necessidades dos afetados pelas chuvas no Rio Grande do Sul demonstra um forte espírito comunitário e a disposição de ajudar ao próximo em tempos de dificuldade.

Para mais informações sobre como contribuir com as doações, os interessados podem entrar em contato diretamente com a Defesa Civil de Campo Grande ou visitar o ponto de coleta no Albano Franco. A continuidade dessa ajuda é importante para apoiar os esforços de recuperação e proporcionar alívio às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram