Semana Mundial do Brincar 2024: “Vem pra Roda – no Ritmo do Brincar!” Chega a Campo Grande

A tarde deste sábado (25) foi marcado pelo evento “Vem pra Roda – no Ritmo do Brincar!” que faz parte da “Semana Mundial do Brincar 2024”, que acontece entre os dias 25 de maio e 2 de junho, em todo o país. O tema “Vem pra Roda – no Ritmo do Brincar!” foi escolhido para chamar a atenção para a necessidade de abrir espaços para o brincar.

Famílias, educadores, adultos e brincantes de todas as idades se reuniram no Parque das Nações Indígenas, em Campo Grande, para valorizar e promover o brincar das crianças. Em 2024, o tema “Vem pra Roda – no Ritmo do Brincar!” mobilizou a comunidade com uma série de atividades que destacam a importância do brincar livre.

Desde 2008, a Aliança pela Infância inspira essa iniciativa, que tem como objetivo plantar uma semente durante a semana especial, mas cultivar o valor do brincar ao longo do ano. As atividades são abertas ao público, promovidas voluntariamente por pessoas, grupos, organizações e o poder público, todos unidos pela mesma causa: o encantamento das crianças.

A 10º edição do “Deixa Brincar – Uma Tarde de Lazer”, atraiu muitos participantes, mesmo com um dia frio na Capital sul-mato-grossense. Com entrada franca, o evento aconteceu das 13h às 17h. Entre as atividades programadas estavam brincadeiras ao ar livre, música, arte, teatro, dança, leitura, contação de histórias e manifestações culturais tradicionais. O foco é no brincar livre, utilizando brinquedos não estruturados, onde as crianças puderam usar sua imaginação e criatividade para transformar os espaços ao seu redor.

Com informações da Assessoria de Comunicação Aliança pela Infância.

