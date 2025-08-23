Polícia corrige informação e confirma que jovem sobreviveu a atentado no Buriti

Um atentado ocorrido na manhã deste sábado (23) no Núcleo Habitacional Buriti, em Campo Grande, terminou com duas pessoas baleadas e em estado grave. Inicialmente, a vítima principal, um jovem de 25 anos, havia sido dada como morta pela Polícia Militar e também pela Polícia Civil, mas a informação foi corrigida horas depois. Ele sobreviveu, passou por cirurgia na Santa Casa e permanece em estado gravíssimo.

O rapaz, que trabalhava como motorista de aplicativo, dirigia um HB20 branco e estava acompanhado da irmã, do primo de 35 anos e de três jovens, com idades entre 20 e 23 anos. O veículo foi alvo de cerca de 14 disparos quando trafegava pela Rua Antônio Bandeira, no cruzamento com a Avenida Dr. Nasry Siufi, próximo ao “redondo do São Conrado”.

O equívoco na informação da morte

A madrasta do jovem contestou a versão inicial de que ele havia morrido, reforçando que o enteado estava internado. O delegado Felipe Rossato, responsável pelo boletim de ocorrência, explicou que a Polícia Civil foi acionada pelo Ciops (Centro Integrado de Operações de Segurança) e confeccionou o registro com base na informação repassada pela Polícia Militar, que havia chegado primeiro ao local e relatado o óbito.

“Em contato posterior com a Santa Casa, fomos informados sobre a cirurgia. Vamos complementar nosso BO e alterar a situação de homicídio para tentativa de homicídio”, esclareceu o delegado.

O crime

Segundo relatos de testemunhas, o HB20 foi interceptado por uma caminhonete preta, de onde partiram os tiros. “O carro branco parou e uma caminhonete encostou do lado. O carona descarregou a pistola e depois saíram tranquilos. Quando vi, pensei que era brincadeira, mas os outros ocupantes do automóvel saíram gritando e vi que a coisa era feia”, disse uma testemunha.

O primo da vítima, que cumpre pena em regime semiaberto, também foi atingido e socorrido em estado grave. Os outros passageiros conseguiram sair do carro sem ferimentos.

Outro morador da região contou que o motorista baleado chegou a buscar ajuda em uma residência. “Ele desceu do carro e entrou em uma casa pedindo socorro. O homem se escondeu atrás de um muro, pedia ajuda e também para chamar a polícia”, relatou.

A Polícia Civil e a perícia estiveram no local, onde recolheram evidências e fizeram os levantamentos necessários. O carro foi encontrado crivado de balas. O caso segue em investigação para apurar os autores e a motivação do crime.

