Incêndio atinge área de mata no Jardim Seminário e espalha fumaça pela região

Um incêndio de grandes proporções atingiu uma área de mata no bairro Jardim Seminário, em Campo Grande, na manhã deste sábado (23). As chamas se alastraram rapidamente por conta das condições climáticas, consideradas críticas neste período do ano, e a fumaça chegou a incomodar moradores de um condomínio nas proximidades.

De acordo com relatos de moradores, o fogo começou no fim da manhã. Conforme o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), a Capital registrou 32,2 °C e apenas 21% de umidade relativa do ar na última hora, cenário que facilita a propagação das chamas.

A fumaça se espalhou pelas avenidas Heráclito Diniz de Figueiredo e Ernesto Geisel, afetando também bairros próximos, como o Otávio Pécora e o Monte Castelo. Motoristas que trafegam pela região devem redobrar a atenção, já que a visibilidade ficou comprometida em alguns trechos.

Crime ambiental e riscos à saúde

Segundo o Corpo de Bombeiros, o mês de agosto é um dos mais críticos para ocorrências desse tipo devido à baixa umidade e ao calor intenso. Além de provocar danos ao meio ambiente, incêndios em vegetação ameaçam vidas e agravam problemas respiratórios da população.

Vale lembrar que atear fogo em terrenos baldios, florestas ou áreas de mata é crime ambiental, sujeito a multa que pode chegar a R$ 9,6 mil. A população pode denunciar queimadas pelos seguintes canais:

– Guarda Civil Metropolitana: 153

– Semadesc (Secretaria de Meio Ambiente): 156

– Delegacia de Crimes Ambientais: (67) 3325-2567

Corpo de Bombeiros: 193

O MPMS e órgãos ambientais reforçam a importância de medidas preventivas, como não descartar lixo em terrenos baldios, utilizar os Ecopontos para resíduos e destinar materiais perigosos, como pilhas, baterias, eletrônicos e medicamentos vencidos, aos pontos de coleta adequados.

Em caso de incêndio próximo a residências, a orientação é fechar portas e janelas, acionar imediatamente os bombeiros (193) e auxiliar na evacuação de crianças, idosos e pessoas com mobilidade reduzida.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais