Idoso é preso em flagrante após agredir esposa e ser acusado de tentar abusar de cadela em Caarapó

Um homem de 65 anos foi preso em flagrante na noite de sexta-feira (22), em Caarapó, a 274 quilômetros de Campo Grande, acusado de agredir a esposa de 63 anos com um cabo de vassoura e de tentar abusar sexualmente de uma cadela no quintal da residência.

De acordo com o boletim de ocorrência, a mulher acionou a Polícia Militar por volta das 18h30 e relatou que sofria agressões constantes do marido. Na data do crime, além de apanhar com o cabo de vassoura, flagrou o idoso tentando manter relações sexuais com a cadela.

Ainda segundo a vítima, outra cadela da família já havia morrido com sinais de violência. À época, o marido disse que o animal teria sido atacado por outro cachorro que invadira o quintal, mas após o novo flagrante, a mulher passou a acreditar que o próprio companheiro foi responsável pela agressão que levou à morte do animal.

A idosa também relatou que já foi ferida pelo marido com uma faca e que vizinhos afirmaram ter visto o suspeito oferecendo dinheiro a crianças que passavam em frente à residência.

O homem foi detido e levado à delegacia. Ele responderá pelos crimes de lesão corporal, ameaça e maus-tratos a animais. O caso está sob investigação da Polícia Civil.

