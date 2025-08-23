Ataque a tiros em saída de festa deixa um morto e outro ferido na Capital

Homem de 25 anos morreu e outro estpa em estado grave após o veículo ser alvejado por cerca de 14 tiros na região sul da cidade



Um atentado a tiros registrado na madrugada deste sábado (23) terminou com a morte de Rafael da Silva Brito, de 25 anos, e deixou outro homem, de 35, em estado grave, em Campo Grande. O ataque ocorreu no cruzamento da Avenida Dr. Nasry Siufi com a Rua Tenente João Ribeiro, na divisa dos bairros Jardim Buriti e Jardim São Conrado, quando o grupo saía de uma festa em um carro Hyundai HB20 branco.

De acordo com o boletim de ocorrência, Rafael e o amigo estavam nos bancos dianteiros do veículo, acompanhados de mais três pessoas — duas mulheres e outro homem — que não ficaram feridos. Enquanto aguardavam o semáforo abrir, um automóvel preto emparelhou com o carro das vítimas e os ocupantes efetuaram diversos disparos.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e levou as vítimas para a Santa Casa. Rafael não resistiu aos ferimentos e morreu logo após o socorro. O passageiro que estava ao lado dele permanece hospitalizado em estado gravíssimo.

Testemunhas relataram à polícia que o grupo havia passado a noite em uma tabacaria da região e não se envolveu em brigas ou discussões. Elas também disseram desconhecer qualquer desavença entre as vítimas e os autores do ataque.

Após os disparos, os suspeitos fugiram em alta velocidade em direção ao bairro São Conrado. Durante a perícia, foram identificados cerca de 14 impactos de tiros no HB20.

Além do Corpo de Bombeiros, equipes da Polícia Militar, Polícia Civil e Perícia Técnica estiveram no local. O caso foi registrado e será investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa.

/

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram