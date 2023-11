Polícia Civil resgata mulher catarinense submetida à exploração sexual em Bataguassu

No último mês, a Polícia Civil de Bataguassu, realizou o resgate de uma mulher catarinense que estava sendo forçada a se prostituir em condições análogas à escravidão. A ação foi conduzida pela Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) e pelo Núcleo Regional de Inteligência (NRI) do município.

O caso teve início a partir da denúncia de duas mulheres paraguaias, que relataram terem sido enganadas com a promessa de trabalhar como babás no Brasil. Além delas, a vítima catarinense também estava sendo submetida a exploração sexual em um prostíbulo na cidade de Bataguassu.

Assim que tomou conhecimento da situação, a Polícia Civil iniciou investigações que levaram ao resgate da mulher. A vítima foi localizada e imediatamente retirada do estado, sendo encaminhada para um local seguro.

A divulgação da notícia foi adiada para preservar a integridade da vítima, evidenciando o comprometimento das autoridades com o bem-estar das pessoas envolvidas. A ação policial contou com o apoio da rede de proteção à mulher de Bataguassu, destacando a importância da colaboração entre diversas entidades no combate a crimes relacionados à exploração e ao tráfico de pessoas.

A Delegacia de Atendimento à Mulher e o Núcleo Regional de Inteligência de Bataguassu mantêm o compromisso de garantir a segurança e os direitos das vítimas de exploração e violência. As investigações continuam em andamento para uma apuração completa do caso, incluindo a identificação de outras possíveis vítimas, e para responsabilizar a proprietária do estabelecimento onde a jovem foi encontrada.

Serviço

Em caso de denúncia, ligue 180 para a Central de Atendimento à Mulher – a qual presta uma escuta e acolhida qualificada às mulheres em situação de violência. O serviço registra e encaminha denúncias de violência contra a mulher aos órgão competentes, bem como reclamações, sugestões ou elogios sobre o funcionamento dos serviços de atendimento.

O serviço também fornece informações sobre os direitos da mulher, como os locais de atendimento mais próximos e apropriados para cada caso: Casa da Mulher Brasileira, Centros de Referências, Delegacias de Atendimento à Mulher (Deam), Defensorias Públicas, Núcleos Integrados de Atendimento às Mulheres, entre outros.

A ligação é gratuita e o serviço funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana. São atendidas todas as pessoas que ligam relatando eventos de violência contra a mulher.

O Ligue 180 atende todo o território nacional e também pode ser acessado em outros países.

Com informações da Depac

