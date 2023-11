19º edição da feira do balaio acontece neste sábado em Campo Grande

A última edição da feira do balaio do ano em Campo Grande acontece neste sábado, 11 de novembro. São mais de 200 expositores e shows de artistas confirmados.

Desta vez, será realizada no gramado interno da Esplanada Ferroviária, sendo uma ótima oportunidade para um passeio em família, encontros, apreciação de arte e diversidade no centro da capital.

A feira

A programação da feira contará com estandes de artesanato, botânica, vestuário, alimentação, artes, acessórios, cosméticos, produtos pets, além de livros, sebos e antiguidades.

A feira do balaio começou no interior de Mato Grosso do Sul, na cidade de Dourados, cerca de 205 km de Campo Grande. Com o sucesso das exposições, a feira se expandiu para a capital.

Haverá praça de alimentação no local com variedade de alimentos, além de opções vegetarianas e veganas, pets são bem-vindos e terá brinquedos no local para diversão de crianças.

Shows

Nesta edição haverá show do rapper paulista rico dalasam, do artista regional corumabense Silveria e apresentação da afroqueer.

A feira será realizada na explanada ferroviária de Campo Grande das 16h às 23h na Avenida Galógeras, 3143, no Centro de Campo Grande.

