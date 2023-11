Aeroporto internacional de Corumbá recebe investimentos da Aena para modernização e expansão

No dia 10 de novembro, a Aena assume a administração do Aeroporto Internacional de Corumbá, e a prefeitura já se reuniu com o diretor de Relações Institucionais da empresa, Marcelo Bento, para discutir os planos de investimentos que serão realizados no terminal.

O prefeito Marcelo Iunes, acompanhado do secretário Municipal de Governo, Luiz Antônio Pardal, expressou sua satisfação com os investimentos planejados, destacando que isso possibilitará a atração de mais voos para a cidade. Iunes ressaltou que a Prefeitura tem intensificado esforços para colaborar com companhias aéreas na expansão de rotas, tanto nacionais quanto internacionais, aproveitando o potencial turístico diversificado de Corumbá.

Marcelo Bento, diretor de Relações Institucionais da Aena, detalhou o plano de melhorias que visa tornar o Aeroporto de Corumbá mais seguro, sustentável e confortável para os passageiros. Entre as mudanças previstas nos próximos dois anos e meio, destaca-se a ampliação do terminal de passageiros em cerca de 50%, passando de 1.950 metros quadrados para 2.850 metros quadrados. O objetivo é oferecer mais conforto aos passageiros, com um terminal totalmente climatizado, novos espaços comerciais e melhorias na área de pistas de pátio para garantir maior segurança. Além disso, a empresa planeja instalar um Indicador de Trajetória de Aproximação de Precisão (PAPI) em uma das cabeceiras da pista e áreas de segurança no final de ambas as cabeceiras.

O pátio de aeronaves também receberá atenção, com melhorias destinadas tanto à aviação geral quanto a aviões comerciais, proporcionando quatro posições de estacionamento. Aena se compromete a entregar o anteprojeto à Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) até dezembro deste ano, e a previsão é iniciar as obras no segundo semestre de 2024, com conclusão estimada para 2026.

A Aena, que venceu a licitação da sétima rodada de concessões para gerir 11 aeroportos em diversos estados, estará presente em nove estados do Brasil ao final do processo, com a gestão de 17 equipamentos que representam aproximadamente 20% do tráfego aéreo nacional. A empresa já opera em diversos aeroportos pelo país e tem como objetivo contribuir para o desenvolvimento e modernização da infraestrutura aeroportuária brasileira.

A Aena Brasil é parte da Aena, uma renomada operadora aeroportuária global, considerada a maior do mundo em número de passageiros. A empresa espanhola administra aeroportos em vários países, incluindo Espanha, Reino Unido, México, Colômbia e Jamaica. Com a concessão de seis aeroportos na região Nordeste desde 2020, a Aena Brasil expande sua atuação com a inclusão de mais 11 aeródromos em sua gestão.

Com informações da Prefeitura de Corumbá

