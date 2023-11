Produtores têm até 30 de novembro para realizar atualização cadastral de rebanhos

Produtores rurais do Mato Grosso do Sul têm até 30 de novembro para realizar a atualização cadastral e a declaração de rebanhos. Segundo a Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal (IAGRO), a atualização pode ser realizada através do Portal de Gestão de Aplicativos (Portal GAP) do estado. A declaração é obrigatória para os produtores de bovinos e de outros animais como galinha, galinha-d’angola, ganso, marreco, pato, peru, ratitas, perdiz, aves não-destinadas à produção de carne ou ovos (ornamentais/silvestres), codorna, suíno, caprino, ovino, equino, asinino, muar, abelha, bicho-da-seda e animais aquáticos. De acordo com o diretor-presidente da Iagro, Daniel Ingold, esse procedimento se tornou obrigatório para substituir a vacinação contra a febre aftosa, que não é mais necessária em 2023.

“Agora no mês de dezembro nós completamos um ano com a suspensão da vacinação contra a febre aftosa. Então, agora caminhamos a passos largos para pegar a certificação em relação ao mercado mundial e um dos caminhos é a atualização cadastral e a atualização do rebanho. A partir do dia 1ª de novembro até o dia 30 de novembro, o produtor tem que fazer sua atualização do seu rebanho em relação às mortes, nascimentos, enfim, para chegar na atualização completa do seu rebanho. Além de outras espécies também, que sempre teve essa questão nas outras espécies e tem que fazer essa atualização do rebanho”, explica.

O diretor-presidente da Iagro ainda destaca a importância do comprometimento do produtor rural sul-matogrossense em realizar os procedimentos. “Na última campanha que tivemos houve 89,8% de resultado. É um resultado razoável, mas a gente tem que chegar perto dos 100%. Então, é importante o envolvimento e o entendimento do produtor rural. Nós trabalhamos para juntos essa cadeia para valorizar o seu produto e manter essa certificação mundial da qualidade de nossos produtos de origem animal”, diz.

Pecuária no Mato Grosso do Sul

Conforme dados da Carta de Conjuntura elaborada pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc) com base nos dados do Levantamento Sistemático da Produção Agrícola (LSPA) do IBGE, o estado possui 18,62 milhões de cabeças de bovinos, 1,85 milhão de suínos, 1,42 milhão de peixes e 125,22 milhões de aves.

De acordo com o levantamento, os maiores quantitativos de rebanho entre os grupos de animais estão localizados nos municípios de Corumbá, Campo Grande, Dourados, Aparecida do Taboado, Aquidauana, Itaquiraí, Ponta Porã, Porto Murtinho e Ribas do Rio. Programa de Aquisição de Alimentos vai beneficiar 5 mil famílias em Mato Grosso do Sul

