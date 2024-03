Polícia Civil realiza prisão por posse irregular de arma de fogo, tráfico de drogas e receptação em Nova Andradina

Nesta quarta-feira, (13), a Delegacia de Polícia Civil de Nova Andradina-MS, em combate ao tráfico de drogas na região, prendeu em flagrante dois indivíduos sendo um de 32 anos de idade e outro de 27. O primeiro também foi autuado pelo crime de posse irregular de arma de fogo e o segundo pelo crime de receptação. Ambos foram autuados pelo delito de tráfico de drogas (art. 33, da Lei 11.343/06), cuja pena varia entre cinco a 15 anos de prisão.

Durante diligências para elucidar um crime de furto ocorrido no início da semana, a equipe policial foi até a residência do autor de 32 anos, para checar informações recebidas. Neste local, foi recuperada uma bicicleta furtada em uma escola no centro de Nova Andradina. No mesmo endereço foram localizadas 50g de cocaína pertencente ao receptador.

Com este indivíduo, os policiais apreenderam também um revólver de calibre .32, com seis munições intactas. Já com o autor de 27 anos, os policiais apreenderam 46g de haxixe e petrechos para preparar os entorpecentes para venda.

Diante da situação flagrancial, os envolvidos foram conduzidos à unidade policial para lavratura do flagrante e demais providências policiais.

Com Informações da Policia Civil

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.

Leia mais: