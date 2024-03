Funcionário de escola morre eletrocutado em Terenos

Um homem identificado como Dário Canteiro dos Reis, morreu eletrocutado na tarde de quarta-feira (13), durante um trabalho de manutenção em uma escola agrícola, no município de Terenos, distante 29 km de Campo Grande.

Conforme informações preliminares, a instituição passa por reformas e a vítima era o funcionário responsável pela manutenção da rede elétrica. Durante o trabalho, Dário atingido por uma descarga elétrica e não resistiu.

A Perícia Científica esteve no local e o caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Terenos para a investigação dos fatos.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.

Leia mais: