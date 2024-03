Adolescente desaparecida é encontrada no Centro de Campo Grande

A adolescente de 13 anos, que estava desaparecida desde segunda-feira (11), foi encontrada na quarta-feira (13), no centro de Campo Grande. A menina foi reconhecida um homem que a convenceu a ir com ele até a Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA).

Conforme informações preliminares, a adolescente relatou que dormiu em uma praça e foi ajudada por moradores de rua. Sobre o que motivou a fuga, a menina disse que tomou a atitude porque há algum tempo estava sofrendo bullying na escola e não sabia como resolver a situação.

Outra informação levantada, é que a adolescente teria ficado com medo de voltar para casa e de de repente, levar bronca por ter fugido de casa. Enquanto a jovem estava pelas ruas de Campo Grande, policiais teriam passado por ela e não a abordaram, o que a fez imaginar que a família não estava à sua procura.

Até o momento não há informações sobre o homem que levou a adolescente até a delegacia. Ainda na tarde de quarta-feira, a menina passou por oitiva especial com psicólogos da delegacia.

